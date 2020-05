Com parceria da iniciativa privada Brazlândia faz obras na orla do lago

PUBLICIDADE 

A cidade de Brazlândia, que está prestes a completar 87 anos, no próximo dia cinco, está recuperando, em uma ação conjunta do Governo do Distrito Federal (GDF) e de iniciativas provadas, 50 metros da orla do lago.

A obra, estimada em R$ 50 mil só está acontecendo por conta de uma empresa que doou os materiais. A previsão é para acabar no final julho. O espaço é tradicionalmente usado para práticas de esportes e lazer da comunidade.

Devido ao alto volume de chuvas deste ano, a Administração Regional de Brazlândia precisou restaurar e recuperar parte dos 1,3 quilômetros da orla do Lago Veredinhas, porque parte da construção que sustenta a orla cedeu. A empresa Sarkis Mineração doou 10 caminhões de rachão, utilizado para sustentar a obra.

A Companhia da Nova Capital (Novacap) juntamente com o Programa GDF Presente, pelo Pólo Oeste, ofertam os maquinários conforme disponibilidade, os trabalhadores são integrantes do programa de reeducando da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (Funap).

Segundo a administração, os reparos darão mais segurança aos frequentadores da orla. A cabeleireira Márcia Cunha, 47 anos, caminha ao redor do lago diariamente. “Acho ótimo porque vamos poder chegar mais perto do lago e era só um pedaço que precisava arrumar”, afirmou Márcia.

Outras melhorias

Em março deste ano, as calçadas que contornam o lago foram refeitas, informou o diretor de Obras da administração João Paulo Gomes. Obras de infraestrutura e melhorias são constantes na cidade por meio de solicitações da Ouvidoria ou pelas redes sociais do órgão.

Com informações da Agência Brasília