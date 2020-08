Com apoio da PCDF, operação ZOO prende uma pessoa na capital

PUBLICIDADE

Um homem foi preso na madrugada desta sexta-feira (14) em uma ação promovida pela Delegacia de Capturas e Polícia Interestadual (DCPI) de Brasília.

A operação em combate a uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas no Estado da Bahia localizou dois associados no DF. As autoridades,DCPI-DF, em conjunto com a Polícia Civil da Bahia, conseguiram realizar oito prisões, das quais uma foi feita no DF.

Os Dois indivíduos participavam da organização criminosa com lavagem do dinheiro proveniente das transações ilícitas, mais especificamente realizando compra de veículos.

Com o detido foram apreendidos um veículo Toyota/Corolla, que estava sendo utilizado pelo chefe do tráfico de drogas de Bom Jesus da Lapa, e um veículo VW/ Saveiro. O outro procurado continua foragido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE