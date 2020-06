Colmeia reforça segurança para saída de Sara Winter

PUBLICIDADE

Diante da iminência da saída da ativista Sara Giromini (Sara Winter) da Penitenciária Feminina do Distrito Federal, a administração do presídio optou por reforçar a segurança da unidade. A saída inicialmente era prevista para a última sexta-feira (19), mas a justiça prorrogou sua prisão temporária para a tarde desta quarta-feira (25).

Sara Giromini já afirmava sofrer ameaças de facções de dentro da penitenciária, e por isso foi mantida em cela individual desde sua chegada. A cela fica isolada das demais detentas, e suas atividades também são individuais. Fontes de dentro do presídio afirmam que a ativista não gerou problemas desde então, e que obedece as ordens dos agentes penitenciários. “Ela está bem, é respeitosa com os agentes e se mantém tranquila”, afirma.

A administração da penitenciária já se prepara para a possibilidade de uma manifestação ou ato para receber a ativista em sua saída. Afirma que não há problema nisso desde que seja realizado conforme a legalidade e com respeito aos funcionários, sem o disparo de fogos de artifício contra a unidade.

Prisão de Sara Winter

Sara Winter foi presa no dia 15, passando dois dias na Superintendência da Polícia Federal e em seguida sendo transferida para a Penitenciária Feminina do Distrito Federal. A sua transferência foi motivo de revolta entre seus apoiadores, que organizaram um ato em frente à penitenciária se opondo à decisão da justiça. Dois manifestantes foram presos por disparar fogos de artifício contra agentes prisionais, um deles era Geovani Furtado Rodrigues, namorado de Sara.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Seu mandado de prisão temporária foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal após realizar ataques ao ministro Alexandre de Moraes. Sara é investigada por Alexandre pela participação no inquérito das Fale News, além de ser investigada pela Polícia Civil do Distrito Federal pela formação de milícia privada após confessar manter armas nos acampamentos do movimento bolsonarista “300 do Brasil”, liderado por ela.