Codhab entrega 56 apartamentos em Samambaia

Cinquenta e seis famílias inscritas no Programa Morar Bem, coordenado pela Companhia de Desenvolvimento Urbano (Codhab) receberam, neste sábado (25), as chaves de suas novas moradias no Residencial Morais & Gontijo II, localizado em Samambaia.

O empreendimento é destinado a beneficiários de baixa renda, habilitados na faixa de renda mensal até R$ 2.600,00 e, na faixa de famílias com renda até R$ 4 mil. Os apartamentos são unidades habitacionais de 48m² e 49m², compostas por dois quartos, sala, cozinha e banheiro. A edificação tem térreo e garagem.

“O objetivo da Companhia é levar moradia para a população que mais precisa”, afirmou o diretor-presidente da Codhab, Wellington Luiz. “É um trabalho para dar dignidade a essa população”, completou.

Alegria

Quem se beneficiou com a realização do sonho da casa própria, não se conteve de alegria. “A entrega é a realização de um sonho antigo”, declarou Silvínia Araújo. A dona de casa estava há mais de cinco anos aguardando o imóvel da Codhab. “Depois de anos esperando, ver que finalmente consegui o meu lar me deixa muito feliz. Agradeço muito a Deus e ao governo, também”, declarou a beneficiária.

Participaram do evento o presidente da Companhia, Wellington Luiz, diretores e técnicos; o administrador de Samambaia, Gustavo Aires; além de representantes da Construtora Ipê e da Associação de Moradores de Samambaia – AMS e outras associações habitacionais.

Com informações da Agência Brasília