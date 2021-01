CLDF dá cinco dias para os nomes da Comissão da Vacina

PUBLICIDADE

A CLDF anunciou nesta segunda-feira (11), que blocos partidários terão cinco dias para indicar parlamentares para compor a Comissão Especial de fiscalização do Plano de Vacinação contra a covid-19, elaborado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF).

De acordo com a publicação do Diário da Câmara Legislativa desta segunda, as agremiações que poderão integrar o colegiado, criado no dia 10 de dezembro passado, com a aprovação do Requerimento nº 2.045/2020, de autoria do deputado Fábio Felix (Psol), e formalizado pelo vice-presidente da Casa, Rodrigo Delmasso (Republicanos).

Cada bloco a seguir terá um lugar no grupo. Os líderes das bancadas apresentarão os nomes do distrital titular e do suplente para fazer parte da comissão fiscalizadora: “Brasília em Evolução” (Avante, PSB, PTC e Novo); “DF Acima de Tudo” (Republicanos, PP e Pros); “Democrático Social” (MDB, PSD e PSC); “União pelo Distrito Federal” (PTB; Podemos e PL); “Democracia e Resistência” (PT e Psol). A intenção é que as atividades se iniciem imediatamente após a constituição do colegiado.

No pedido para a criação da comissão especial, os parlamentares já haviam demonstrado preocupação com a “demora” do GDF.

Com informações da CLDF