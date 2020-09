CLDF: Bispo Renato pode deixar a articulação do governo a pedido do Centrão

PUBLICIDADE

Pressionado por parlamentares do chamado Centrão e também por distritais da própria base aliada, o Governo do Distrito Federal (GDF) deve trocar o articulador do Buriti na Câmara Legislativa do DF (CLDF). O secretário Bispo Renato Andrade deve ser remanejado para uma outra função na atual gestão. Dois nomes já são cotados para a função.

A retirada do secretário foi uma das condições impostas pelo Centrão para que o bloco auxilie o Executivo local a “amenizar os impactos” de uma possível instalação da CPI da Saúde, que deve ser levado a consulta do plenário pelo presidente da Casa legislativa, Rafael Prudente (MDB), ainda nesta terça-feira (01).

A mudança do articulador foi tratada em duas reuniões, que aconteceram na quinta-feira (27) e nesta segunda-feira (31), entre representantes palacianos (secretários Gustavo Rocha (Casa Civil) e Celina Leão (Esporte e Lazer)) e deputados distritais do Centrão e da base aliada. Vale ressaltar que, na semana passada, o ainda secretário Bispo Renato chegou a telefonar para alguns distritais se despedindo da função.

A operação Falso Negativo II, deflagrada pelo Ministério público local, e a coleta das 13 assinaturas necessárias para a instalação da CPI da Pandemia fez com que o Buriti mudasse de estratégia junto à CLDF.

O Centrão que vinha sendo isolado pelo governo, voltou a ser considerado pelo Executivo local, após ameaçar indicar os nomes para a Comissão de Inquérito e lutar por uma possível relatoria no colegiado.

Um servidor da Câmara, que chegou a acompanhar as tratativas, conversou com a reportagem e foi direto: “será preciso renovar, muitos acordos e promessas dos atuais representantes não foram cumpridos. Os parlamentares estão insatisfeitos e pediram mudança”.

A reportagem apurou que dois nomes já são cogitados para a vaga do secretário. Um deles, José Flávio Oliveira, que passou pelos governos de Roriz e Rollemberg, Zé Flavio conta com a simpatia dos distritais. Já o outro cotado é o atual Secretário Executivo das Cidades, Valmir Lemos de Oliveira.