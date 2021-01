Cinco cidades ficarão sem energia nesta segunda (25)

PUBLICIDADE

A Companhia Energética de Brasília (CEB) fará manutenção em cinco regiões administrativas do Distrito Federal nesta segunda-feira (25) Por causa do serviço, as RAs ficarão temporariamente sem energia.

A manutenção ocorrerá em Samambaia, Gama, Sobradinho, Park Way e Núcleo Bandeirante.

No Gama, a CEB irá instalar um transformador com extensão de rede de baixa tensão. As ruas São Judas Tadeu, São José, Hilário e Maciel, além da Avenida Goiás, no Engenho das Lajes, terão o fornecimento de energia interrompido das 9h às 16h30.

Em Sobradinho, a CEB fará a substituição de postes. A energia será suspensa das 9h às 16h30, afetando a AR 1: Conjunto 2, lotes 19 a 37; conjuntos 3, 4 (total); Conjunto 5, lotes 1 a 8; Conjunto 6, lotes 1 a 6.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Núcleo Bandeirante, técnicos irão ampliar a rede aérea de alta tensão no Setor de Postos e Motéis Sul. Serão afetados os lotes 25, 225, 275, 325, que ficarão sem energia das 9h às 12h30.

No Setor de Mansões Park Way, a suspensão temporária do fornecimento de energia elétrica ocorrerá nos conjuntos A, Lote 125, e N, Lote 175.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em Samambaia, haverá pode de árvores na QI 616, Área Especial, com suspensão do fornecimento de energia das 8h às 13h30.

A CEB promete sempre avisar sobre os desligamentos programados por meio de cartas e informes nos meios de comunicação oficial. Também é possível consultar pelo site da da CEB e pelo telefone 116.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília