“Cidade da Segurança Pública” é lançada em Planaltina

Willian Matos e Olavo David Neto

A ação “Cidade da Segurança Pública” será lançada nesta quarta-feira (25), em frente à Administração Regional de Planaltina. O projeto fica na região até domingo (29).

Conforme antecipado pelo Jornal de Brasília, o projeto reúne as principais forças de segurança. A estrutura abrigará postos avançados da Polícia Militar (PMDF), da Polícia Civil (PCDF), do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) e do Departamento de Trânsito (Detran-DF).

A PCDF informa que realizará os seguintes trabalhos:

quarta-feira (25) a domingo (29). A unidade móvel do Museu de Drogas da Escola Superior de Polícia Civil (ESPC) também estará no evento com o intuito de esclarecer à população os malefícios do uso

de drogas lícitas e ilícitas. O ônibus estará no local a partir de quinta-feira (26). A Seção de Operações com Cães da Divisão de Operações Especiais (DOE), no

sábado (28), fará demonstração de como os cães podem auxiliar no exercício da atividade policial. Nos dias 28 e 29, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) atenderá

a comunidade local na unidade móvel da instituição – Deam Móvel.

Mais sobre o projeto

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o objetivo é descentralizar a oferta de acordo com a demanda dos serviços públicos, como emissão de carteiras de identidade. É, também, uma oportunidade de ligar os gestores aos executores das diretivas, agentes geograficamente mais afastados da administração.

Para Anderson Torres, titular da pasta, as visitas programadas aos batalhões e delegacias da região têm o intuito de dar voz a quem, geralmente, apenas recebe ordens. “Queremos ouvir os profissionais que estão na ponta, que lidam diretamente com o público e com a criminalidade”, aponta o secretário.

Outro ponto é o verificação de medidas protetivas e acompanhamento das condições locais. “[Haverá] reforço das ações policiais, cumprimento de mandados em aberto, fiscalização de estabelecimentos, combate ao transporte pirata e melhorias na sinalização de trânsito”, esclarece Torres.