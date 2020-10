Cidadania e prevenção à Covid-19 na Estrutural

PUBLICIDADE

Na manhã deste sábado (17), o governador Ibaneis Rocha esteve na Praça Central da Estrutural acompanhando os serviços da ação itinerante Sua Vida Vale Muito. A iniciativa, conduzida pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), já havia prestado mais de 400 atendimentos à população – todos gratuitos – desde quinta-feira (15), primeiro dia do evento.

A secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, e o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, também acompanharam a visita. No local, o governador conferiu os trabalhos da equipe da Sejus, cumprimentou as pessoas que aguardavam para ser atendidas e também ouviu demandas de moradores da região.

Além de atendimentos na área da saúde, como acesso a médicos, assistentes sociais, psicólogos e fisioterapeutas, a quarta edição do programa incluiu serviços de acupuntura e auriculoterapia, prevenção de glaucoma, emissão da primeira via da identidade e agendamento para serviços do Na Hora – também vinculado à Sejus.

Ação de sucesso

“É muito gratificante poder acompanhar uma iniciativa tão importante como essa para o povo da Estrutural, envolvendo saúde, cidadania e dignidade”, afirmou Ibaneis Rocha. “É uma política pública de qualidade que resultou em uma ação de sucesso, mais uma demonstração de preocupação do GDF com a população, e vamos fazer muito mais.”

Marcela Passamani, por sua vez, ressaltou o significado que iniciativas como o programa Sua Vida Vale Muito têm na vida dos moradores do DF. “O nosso trabalho é criar políticas públicas, trazer dignidade e tudo a que a população tem direito”, disse. “A nossa meta agora é ampliar os atendimentos e a quantidade de pessoas abordadas em cada edição desse programa, que tanto nos aproxima da comunidade”.

O administrador regional do SCIA/Estrutural, major Cunha, comemorou os resultados positivos do programa nos três dias em que as ações foram realizadas na região administrativa: “É muito importante receber essa atenção do poder público, principalmente durante este período tão complicado de pandemia. Em nome da população da Estrutural, eu agradeço imensamente ao GDF”.

A iniciativa itinerante da Sejus foi criada com o objetivo de atender e orientar idosos e seus familiares sobre a Covid-19, além de oferecer outros serviços para a população.

Antes de contemplar a população da Estrutural, o programa já passou por Ceilândia, Sobradinho II e Itapoã, tendo realizado mais de 1,8 mil atendimentos à população.

