Cheque a programação de ônibus para o Carnaval

Para atender os foliões nas festas de carnaval, a Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal divulgou que a frota de ônibus terá reforço de sábado (22) a terça-feira (25). As viagens ocorrerão em 48 linhas após o evento que saem do Plano Piloto para as Regiões Administrativas.

Durante o período do carnaval, as linhas sofrerão alteração. Na segunda (24), as viagens serão realizadas de acordo com a tabela horária de domingo, podendo realizar saídas extras. Na terça (25), os horários também serão com a tabela de domingo, enquanto na quarta-feira de cinzas (26), as viagens serão de dia útil, com o pico da manhã entre 11h e 14h.

Todos os horários das linhas de ônibus do Distrito Federal podem ser conferidas no DF no Ponto pelo www.dfnoponto.df.gov.br.

Horários de funcionamento

Sábado (22) – Tabela de sábado

Domingo (23) – Tabela de domingo

Segunda (24) – Tabela de domingo.

Terça-feira (25) – Tabela de domingo

Quarta-feira (26) – Tabela de dia útil. O horário de pico da manhã será entre 11h e 14h

Linhas que serão reforçadas para os blocos de carnaval

Piracicabana

600.7 Planaltina (Avenida Independência)/ Eixo Norte – Sul/Terminal Asa Sul

0.620 Planaltina (Eixo Norte) /Rodoviária do Plano Piloto.

620.1 Planaltina (Avenida Independência) / Eixo Norte / Rodoviária do Plano Piloto.

616.2 Arapoangas-Estância/Eixo Norte-Sul.

0.617 Vale do Amanhecer/Eixo Norte-Sul.

0.501 Sobradinho/Plano Piloto (Eixo Norte-Sul).

501.3 Sobradinho II (Setor Oeste) /Eixo Norte-Sul.

501.4 Sobradinho I e II (Setor Oeste)/ Eixo Norte – Sul

531.1 Fercal-Sobradinho I-II.

136.9 Varjão/Eixo Norte-Sul (Rodoviária do Plano Piloto).

0.128 Rodoviária do Plano Piloto/Granja do Torto.

152.5 Rodoviária Plano Piloto/SIG/Av. Comercial do Sudoeste/Cruzeiro

158.1 Cidade Estrutural (SIA) / Rodoviária do Plano Piloto (W3 Sul)

Pioneira

764.2 Terminal do Paranoá (Itapoã) / Rodoviária do Plano Piloto (Via Ponte JK)

180.1 São Seb. (Res. Bosque-B. Vila Nova/São José Qd.100/200) /Rod. P. P. (Ponte JK)

197.3 São Sebastião (Bairro São Francisco Qd.09-QI 23/Rod. Plano Piloto (Ponte JK).

180.2 Jardins Mangueiral/Rodoviária do Plano Piloto (Ponte JK)

2202 TR 20 – Terminal de Integração do Gama/Rodoviária do Plano Piloto (Paradora –Eixo Leste/Oeste)

3204 Setor Leste Central/BRT

3206 Setor Sul (Lado Oeste)/ BRT

170.4 São Sebastião / Barreiros

2302 TR 26 – Terminal de Integração de Santa Maria /Rodoviária do Plano (Eixinho).

160.3 Candangolândia/Rodoviária do Plano Piloto.

0.170 Rodoviária do Plano Piloto/Barreiros (EDF 14O).

3302 Terminal de Integração Santa Maria (Avenida Alagados/ DF – 290)

3307 Terminal de Integração Santa Maria/Expansão/Total Ville

Urbi

0.809 Recanto das Emas/Rodoviária do Plano Piloto (Eixo).

0.870 Recanto das Emas (Q.800) -Riacho Fundo II/Rodoviária do Plano Piloto (Eixo

870.1 Riacho Fundo II (QS 18- CAUB II) /Rodoviária do Plano Piloto (Eixo

0.172 Riacho Fundo/Rodoviária do Plano Piloto (Eixo).

0.373 Samambaia Norte (2ª Avenida) /Rodoviária do Plano Piloto (EPNB-Eixo).

373.2 Samambaia Norte (1º Avenida) Rodoviária do Plano Piloto (SHIS-EPNB-Eixo).

0.821 Samambaia Sul (1ª Avenida) /Rodoviária do Plano Piloto (EPNB).

0.825 Samambaia Sul (2ª Avenida) /Rodoviária do Plano Piloto (EPNB).

0.160 Núcleo Bandeirante/Rodoviária do Plano Piloto (Eixo).

Marechal

0.300 Setor “P” Sul/Rodoviária do Plano Piloto (Eixo)

932.1 Taguatinga Norte/Rodoviária Plano Piloto.

0.306 Taguatinga Sul/Rodoviária do Plano Piloto (Eixo).

154.2 Guará I-II/Rodoviária do Plano Piloto (QE34- Zoo -Eixo Sul).

306.5 Taguatinga Sul-Areal-Arniqueira/Esplanada-Rodoviária do Plano Piloto-EPNB (Eixo).

0.336 Setor “‘P” Sul/Rodoviária do Plano Piloto (Eixo).

0.383 Setor “P” Sul/Rodoviária Plano Piloto (Estrutural).

São José

0.322 Setor M Norte (Via LJ2) / Rodoviária do Plano Piloto (EPTG – Eixo)

0.331 Setor “O”(via N2) /Rodoviária do Plano Piloto (Estrutural).

0.382 Setor “O” (Via Leste) /Rodoviária do Plano Piloto (Estrutural).

0.403 Brazlândia (DF-240) / Rodoviária do Plano Piloto (Estrutural)

343.2 QNR 5 (P2 Norte) / Rodoviária do Plano Piloto (Avenida Hélio Prates – Estrutural)

0.310 Setor “O”/Rodoviária do Plano Piloto (Eixo).

Com informações da Agência Brasília