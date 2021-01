Cerca de15,5 mil doses de vacina contra Covid-19 são destinadas para o Entorno do DF

PUBLICIDADE

Cerca de 15,5 mil doses da vacina Coronavac foram destinadas para cidades do Entorno do Distrito Federal. Os municípios de Goiás e Minas Gerais receberam os medicamentos, na última segunda-feira (18).

No estado goiano, nove cidades foram contempladas com as doses. Os municípios são: Águas Lindas, Formosa, Luziânia, Valparaíso de Goiás, Cabeceira, Água Fria de Goiás, Vila Boa, Vila Propício e Mimoso de Goiás. As quatro primeiras localidades receberam mais de mil doses do imunizante. Já para as outras regiões, foram destinadas entre 25 e 50 doses da vacina Coronavac.

Em Minas Gerais, as cidades contempladas são: Unaí, Buritis, Arinos e Cabeceira Grande. A distribuição no estado mineiro fica a cargo da Regional de Saúde.