CBMDF socorre homem que caiu de telhado no Lago Norte

João Paulo de Brito

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, CBMDF atendeu uma ocorrência na tarde deste domingo (22)a respeito de acidente, no qual uma pessoa caiu de um telhado na QL 16 conjunto 04, no Lago Norte.

Para realizar o atendimento, os agentes contaram com a participação de duas viaturas e o resgate aéreo 04 com equipe médica, sendo 12 (doze) militares.

De acordo com as informações divulgadas, a vítima, de 56 anos, estava realizando reparos no local quando acabou caindo de uma altura de aproximadamente três metros. Além disso, o homem apresentava sinais de Traumatismo Cranio-Encefálico (TCE) e suspeita de fratura na perna esquerda.

Após receber o atendimento inicial, o homem foi transportado por um helicoptero até o IHBDF, e estava em estado consciente.