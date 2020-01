CBMDF promove primeira troca da bandeira do ano

PUBLICIDADE 

A primeira troca da bandeira de 2020 aconteceu na manhã neste domingo (5), na Praça dos Três Poderes. Com a presença da banda do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o evento contou com um desfile cívico-militar, com execução do Hino Nacional e salva de tiros.

A troca da bandeira, de 286 metros quadrados (m²), ocorre no primeiro domingo de cada mês e a cada edição a responsabilidade é dividida entre as Forças Armadas e o Governo do Distrito Federal. O comandante Coronel Lisandro Paixão dos Santos disse que a corporação foi agraciada pela primeira celebração do ano.

“O CBMDF, com sua tropa formada, sua banda de música, seu efetivo, teve o prazer de vir à Praça dos Três Poderes e honrar nossa bandeira nacional, prestar nossa homenagem ao nosso símbolo nacional”, disse o comandante.

Segundo a secretária de Turismo do DF, Vanessa Mendonça, esse é o primeiro evento do calendário de celebrações do aniversário da capital federal, que faz 60 anos no dia 21 de abril. Para torná-lo mais especial, a festa contou com feira de artesanato e atrações para crianças.

“Em 2020 vamos tornar o Bandeirão ainda mais especial, para celebração mensal do aniversário de 60 anos de Brasília. Para isso, buscamos diferentes parcerias para incrementar o evento e torná-lo cada vez mais atrativo para as famílias”, diz a secretária.

Para as crianças, o evento contou com a parceria do Sesc e contou com cama elástica, pingue-pongue e pintura de rosto, além oficina de brincadeiras retrô como amarelinha, elástico, peteca e bolinhas de gude. O Centro de Atendimento ao Turista (CAT) também esteve aberto para oferecer passeios turísticos guiados em ônibus junto ao Congresso Nacional.

Com informações da Agência Brasil