CBMDF confirma primeira morte de bombeiro na ativa por coronavírus

View this post on Instagram

*Nota de falecimento* É com imenso pesar que o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) informa o falecimento do 2° Sgt Wanderlan Gonçalves da Silva, lotado no 17° Grupamento de Bombeiro Militar – São Sebastião. O Militar é o primeiro Bombeiro da ativa do CBMDF a perder a vida em decorrência da COVID-19. Permaneceremos na luta para honrar nosso guerreiro que se foi, e que esteve atuante nas ruas, salvando vidas, ao longo dessa pandemia. Apresentamos nossas condolências à família e aos amigos, desejando que Deus possa confortar cada um e receber nosso Combatente em sua morada. Despedida ao Sgt Wanderlan Data: 19/09/2020 Horário: 16 horas (confirmado) Local Cemitério de Taguatinga *Não há restrição de quantidade de pessoas no local.* . Infelizmente o sepultamento será rápido e não utilizaremos capela. *“O justo perece, e ninguém pondera isso em seu coração; pessoas piedosas são tiradas, e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz; acharão descanso na morte.”* SOINP/CECOM/CBMDF*