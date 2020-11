CBMDF atende três acidentes de trânsito entre a noite de sexta (27) e a madrugada de sábado (28)

PUBLICIDADE

Entre a noite de sexta-feira (27) e a madrugada de sábado (28) o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu três ocorrências de acidentes de trânsito pela capital.

O primeiro deixou uma vítima fatal após capotamento de veículo de passeio, na via marginal ao lado da EPIA Sul, fundos da Vila Cauhy, altura da Quadra 06, Conjunto 01, Park Way/DF. O CBMDF mobilizou três viaturas e 13 militares para atender a ocorrência por volta de 23h51 de sexta (27).

O CBMDF chegando ao local encontrou o Renault/Clio Sedã de cor prata, conduzido por Abner de Souza Rios, 49 anos, que perdeu o controle da direção chegando a capotar, ficando de rodas para cima. Os socorristas constataram que a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

A equipe de socorro realizou os protocolos de segurança contra incêndio, ações preventivas para eventuais vazamentos de fluídos inflamáveis e por possíveis curtos-circuitos na parte eletrônica do veículo. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a perícia foi acionada.

O segundo acidente envolveu uma motocicleta e veículo de passeio, na EPIA (saída Sul), sentido Núcleo Bandeirante/Santa Maria, altura do Park Way – DF. O CBMDF atendeu essa ocorrência, às 00h09 de sábado (28), com o emprego de três viaturas e 13 militares.

A equipe de socorro chegando ao local constatou uma vítima na Motocicleta Honda 500X de cor alaranjada, conduzida por Ricardo de Melo Souza, 46 anos, que se envolveu em uma colisão com outro veículo vindo a perder o controle da direção da moto tombando a mesma. Foi atendido e transportado pelo CBMDF para o IHBDF, apresentava escoriações pelo corpo, corte profundo na região da mandíbula e suspeita de fratura nas costelas e cintura pélvica, estava potencialmente instável.

O outro veículo envolvido é um VW/Up de cor prata, conduzido por Maíra de Barros Sardinha, 41 anos, que não se feriu. A cena foi deixada aos cuidados da PMDF e a perícia foi acionada.

O terceiro acidente foi uma colisão entre um veículo de passeio e um poste de iluminação pública, no Eixo “L” Sul, frente ao Banco Central, sentido Asa Sul/Rodoviária do Plano Piloto, Brasília/DF. O CBMDF atendeu essa ocorrência, às 01h54 de sábado (28), com o emprego de três viaturas e 13 militares.

O acidente trata-se de envolvimento de um Ford/Fiesta Sedã de cor branca, conduzido por Helder Calado de Araújo, 40 anos, que veio a perder o controle da direção e colidiu com um poste de iluminação pública. No veículo apenas o condutor, que foi atendido pelo CBMDF e constatado que não se feriu gravemente, apresentando apenas escoriações leves na mão esquerda. Não houve necessidade de transporte ao Hospital. Assim como nos outros acidentes, o local ficou aos cuidados da PMDF e a perícia foi acionada.