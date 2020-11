CBMDF atende ocorrências de acidentes no DF e no Entorno

PUBLICIDADE

João Paulo de Brito

[email protected]

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal atendeu, nesta terça-feira (24), ocorrências de acidentes de trânsito e incêndio em diversas localidades da capital federal.

Queda de Moto

De acordo com as informações divulgadas, as equipes do CBMDF realizaram o atendimento de um motociclista que sofreu um acidente de trânsito, ao cair do veículo na DF-130, em frente ao Vale do Amanhecer. O condutor foi encaminhado para o o Hospital de Planaltina e apresentava suspeita de fratura na clavícula. Ele foi levado em estado consciente e estável.

Acidentes na BR-020

Os bombeiros também atenderam um chamado referente a um acidente que envolveu quatro carros na BR-020, próximo ao Posto Itiquira. Segundo as informações, os agentes encaminharam duas vítimas para o Hospital Regional do Paranoá. Todos estavam conscientes e em estado estável.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, os militares estão atendendo uma ocorrência de acidente também na BR-020, próximo do condomínio Morada dos Nobres, sentido Colorado, em Sobradinho. Duas vítimas foram encaminhadas ao hospital e estão conscientes e em estado estável.

Capotamento e incêndio na BR-070

Uma equipe de bombeiros do Quartel de Ceilândia se desloca para atender uma ocorrência de acidente de trânsito, em que huve o capotamento de um veículo na BR-070, perto do balão de acesso que vai para a cdade de Brazlândia.

Além disso, as equipe do CBMDF recebeu uma chamada para atender um eopisódio de incendio em uma garagem de ônibus na BR0-70, perto de Águas Lindas. Entretanto, as equipes foram dispensadas pois os militares do CBMGO conseguir controlar o fogo.