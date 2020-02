Católica abre inscrições para atendimento odontológico gratuito

PUBLICIDADE 

Entre os dias 10 e 12 de fevereiro, o atendimento odontológico da Universidade Católica de Brasília (UCB) estará com inscrições abertas para tratamento dentário na Clínica-Escola da instituição. As 500 vagas ofertadas contemplam pessoas a partir de 13 anos e os tratamentos ocorrerão ao longo do ano de 2020.

Após a primeira fase, haverá uma triagem, a ser realizada nas dependências da Universidade, no período de fevereiro até novembro. Dessa forma, as inscrições não garantirão o atendimento. O serviço será feito por estudantes de odontologia da universidade com a supervisão dos professores.

Serão oferecidos os serviços de extração, canal, limpeza, raspagem, restaurações, próteses dentárias, entre outros. O tratamento oferecido pela clínica não cobre os custos com radiografias ou próteses, nestes casos o paciente precisará arcar com os gastos. Mais informações pela internet (https://bit.ly/2v7uIAn) ou pelo telefone: 3356-9433 ou 3356-9603.

Serviço

Data: 10 a 12 fevereiro

Inscrições: https://bit.ly/2v7uIAn

Informações: 3356-9433 ou 3356-9603.