Caso Rhuan: tribunal do júri de assassinas confessas acontece nesta quarta (25)

Aline Rocha, Olavo David Neto e Vanessa Lippelt

Acontece, nesta quarta-feira (25), no Fórum de Samambaia, o tribunal do júri responsável pelo julgamento de Rosana Auri da Silva Cândido e Kacyla Pryscyla Santiago Damasceno. As duas são assassinas confessas de Rhuan Maycon, esquartejado aos 9 anos no dia 1º de junho de 2019.

O tribunal do júri acontece desde de 9h e todas as testemunhas foram ouvidas já pela manhã. O julgamento está na fase de debate, onde a promotoria e a defesa apresentam os argumentos. “Eu fui ouvido pela manhã e posso te dizer que tudo corre tranquilamente”, conta ao JBr Guilherme de Sousa Melo, à época delegado-chefe na 26ª Delegacia de Polícia (DP) de Samambaia, responsável por atender a ocorrência.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e territórios (TJDFT), não há previsão para término, podendo se estender até a madrugada.

Relembre o caso

Na madrugada do dia 1º de junho de 2019, Rosana matou o filho Rhuan Maycon com quatro facadas. Ela disse que fez isso porque queria apagar as lembranças que tinha da família do pai do garoto. Kacyla, companheira e cúmplice no crime, disse que o ato estava sendo planejado há tempos e que o objetivo da assassina era “sumir com ele do mapa”.

O crime teve características brutais. Após as facadas, Rosana esquartejou o garoto e tentou arrancar a pele do corpo dele para fritar. Queria, também, assar partes na churrasqueira da casa onde moravam, em Samambaia Norte, além de jogar outras partes no vaso sanitário. Só desistiu por conta do cheiro forte.

Sem êxito na primeira tentativa descrita acima, Rosana colocou as partes de Rhuan em mochilas e lancheiras, e despegou em um bueiro na QR 425, em frente à creche Azulão. A Polícia Militar do DF (PMDF) foi acionada e achou o corpo de Rhuan. Logo após, encontrou as mulheres.