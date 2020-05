Casa nova: Goudim Carneiro filia-se ao MDB de Ibaneis

PUBLICIDADE 

Em um encontro solene na presidência da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), o administrador regional do Sol Nascente, Goudim Carneiro, se filiou ao MDB a pedido do presidente da Casa e do partido, distrital Rafael Prudente.

O convite chegou a ser feito ainda no ano passado, mas o administrador esperou o endosso do governador Ibaneis Rocha, também integrante da legenda.

O ato de filiação ocorreu nesta quarta-feira (20), por volta das 14 horas.