Carro-forte tomba e complica trânsito na BR-020

Um carro-forte tombou, na tarde desta sexta-feira (30), na BR-020, sentido Sobradinho-Planaltina. Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o veículo era ocupado por três funcionários da empresa.

Dois funcionários passaram por avaliação da corporação e, ainda que não estivessem com ferimentos graves, foram transferidos para hospitais. O terceiro ocupante, sem ferimentos, permaneceu no local do acidente para realizar a compilação de valores, pertences e armamento existentes no interior do veículo para resguardar o conteúdo do caminhão.

Durante o socorro, apenas uma das faixas da via estava liberada para tráfego e, por isso, o trânsito na região chegou a 4 km de extensão. A empresa enviou um segundo caminhão para transportar o conteúdo do carro-forte tombado e enviou veículos menores para dar assistência aos funcionários.