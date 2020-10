Carro colide com ônibus na Samdu Sul; via está interditada

PUBLICIDADE

Na tarde desta quinta-feira (20), um carro de passeio colidiu com um ônibus na Samdu Sul, em Taguatinga. Os veículos envolvidos no acidente bateram em um poste de iluminação que caiu sobre outro caro na via.

De acordo com os bombeiros, o condutor do carro de passeio e uma passageira do ônibus foram conduzidos ao hospital. Ambos estavam conscientes e orientados, porém a passageira do ônibus apresentava um grande edema na cabeça.

Os bombeiros alertam que a Samdu Sul está interditada e o trânsito está sendo desviado para as vias internas. A CEB chegou ao local para desligar a energia do poste que caiu e a perícia realiza os devidos procedimentos.

