Carro capota após colisão na Epia Norte

Mateus Souza

Dois veículos de passeio, um Hyundai HB 20 e um Fiat Uno, colidiram na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia) Norte, entre a Octogonal e o Sia. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ninguém ficou ferido.

Ainda segundo a corporação, o motorista do Fiat Uno perdeu o controle do veículo, que chegou a capotar. Três pessoas ocupavam o carro no momento da colisão.

Os dois passageiros e os dois motoristas não sofreram ferimentos e foram liberados após avaliação.