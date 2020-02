Carro bate em poste e invade casa no Lago Sul

PUBLICIDADE 

Um veículo Mercedes Benz de cor prata saiu da via pública, bateu em um outdoor e em um poste de iluminação pública e só parou dentro de uma casa na QI 23 do Lago Sul.

Sérgio Frederico Moraes Cardoso, 56 anos, era o motorista do carro. Ele não se feriu. A passageira, Valkiria Tavares Cardoso, 59 anos, alegou dores na região cervical e na testa e foi levada ao Hospital Brasília.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) atendeu a ocorrência, mas não informou a dinâmica do acidente. Por conta da colisão com o poste, a CEB foi acionada. A Polícia Militar (PMDF) ficou aos cuidados do local.