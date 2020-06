Carolina Petrarca é a nova secretária de Educação do DF

PUBLICIDADE

A Secretaria de Educação do Distrito Federal agora será comandada pela professora e advogada Carolina Louzada Petrarca. A advogada assume o lugar de João Pedro Ferraz, que deixa a função a pedido.

A nomeação de Carolina foi feita em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) nesta quinta-feira (18).

Professora titular da Universidade Católica de Brasília e docente em Direito Processual Civil pelo Instituto de Cooperação e Assistência Técnica da Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal (ICAT/UDF), Carolina assume a pasta no período de retorno das atividades não presenciais das escolas públicas do Distrito Federal. Em julho, a secretaria amplia as teleaulas e os professores passam a acompanhar os estudantes com o suporte de um programa de aulas adaptado para 2020.

Advogada com mais de 15 anos de atuação na área societária e empresarial, a nova secretária de Educação é bacharel em Direito formada pelo Centro de Ensino Unificado – Uniceub. Já foi conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Distrito Federal por dois períodos e conselheira federal da instituição nacional por um. Ocupava também a diretoria adjunta da Escola Superior da Advocacia do DF.

Com informações da Agência Brasília