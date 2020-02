Carol Dias beija ex-marido de Juju Salimeni e é chamada de biscoiteira

PUBLICIDADE 

Na madrugada desta quarta-feira (26), Felipe Franco trocou beijos com a ex-panicat Carol Dias,

com registros sorridentes e poses para câmera. Mas parece que a Juju Salimeni não curtiu muito

a situação com a ex-colega de trabalho.

Juju Salimeni e Felipe se separaram em junho do ano passado, após 14 anos juntos. A loira que já assumiu um novo namorado em público, não gostou nem um pouco do beijo que o ex deu em Carol.

Nesta quinta-feira (27), no Instagram, o perfil de fofoca ‘Gossip do Dia’ divulgou uma resposta que Juju deu para uma seguidora que chamou Carol Dias de biscoiteira, termo usado na web para pessoas que usam as redes sociais para chamar atenção, com objetivo de ganhar likes e bajulação.

“Enquanto isso a ridícula da Carol Dias querendo biscoito as suas custas. Parabéns, Juju por sempre lutar por seus sonhos”, comentou uma internauta, logo, Salimeni respondeu concordando e usando vários emojis de biscoito, sugerindo que a ex-Panicat seria mesmo biscoiteira.

Confira o post de Juju Salimeni chamando Carol dias de biscoiteira e vídeo em que mostra o beijo entre Dias e Felipe Franco.