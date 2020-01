Capotamento no Eixão deixa duas faixas interditadas

PUBLICIDADE 

Por Paula Beatriz

Nesta segunda-feira (13) um capotamento deixou o Eixão com duas faixas interditadas. O acidente aconteceu no sentido norte/sul, altura da quadra 105. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a essa ocorrência às 14h com três viaturas e nove militares.

Maria das Graças Rute da Silva, de 57 anos, é a condutora do Hyunday I30 branco, que veio a capotar após colidir um Honda Civic prata, conduzido por Thiago da Silva Costa, de 30 anos, que nada sofreu. Maria das Graças foi atendida e transportada para o IHBDF, consciente e estável.

Duas faixas ficaram interditadas, e o local ficou aos cuidados do DER-DF.

Com informações do CBMDF.