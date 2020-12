Campanha Nosso Natal 2020 contará com a participação de 18 mestres da gastronomia

PUBLICIDADE

O Nosso Natal 2020 recebeu um importante reforço para a segunda edição da campanha idealizada e coordenada pela primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha Rocha. Renomados chefs de cozinha do Distrito Federal abraçaram o projeto e aceitaram o desafio de elaborar um prato com produtos que compõem as cestas especiais de Natal.

Todas as receitas assinadas pelos mestres da gastronomia serão disponibilizadas em uma cartilha, que irá junto com os produtos das cestas de alimentos que serão entregues à comunidade.

No total, 18 chefs vestiram os aventais do Nosso Natal. São eles: André Boratto, Celson, Cris Fumiê, Denis Sousa, Di Oliveira, Dri Russo, Dudu Camargo, Fabien Helleu, Fabrício Russo, Giuliana Ansilero, Leninha Camargo, Marcelo Petrarca, Marcos Espinoza, Nilson Favacho, Paula Alemi, Rafael Franco, Renata La Porta e Vinicius Rossignoli.

Outra novidade do evento é que cada cozinheiro levará suas experiências gastronômicas para uma instituição de acolhimento da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), pública ou parceira, gerida por Organizações da Sociedade Civil (OSCs). Os acolhidos vão saborear uma refeição preparada especialmente com produtos das cestas de alimentos.

Para a primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha Rocha, a integração de esforços é fundamental para que se atinja um número maior de famílias. “O Distrito Federal já é reconhecido nacionalmente como polo gastronômico e, com a adesão dos chefs à campanha, queremos posicionar o DF como capital da solidariedade, levando, assim, o espírito de união àqueles que mais precisam”, diz Mayara.

A primeira-dama destaca ainda que o sucesso da iniciativa depende da participação de toda a sociedade. “O nosso objetivo é mostrar que a união de esforços em prol daqueles que mais precisam é fundamental para o sucesso da campanha. Só assim será possível multiplicar os gestos de solidariedade e alavancar um número maior de famílias em situação de vulnerabilidade social”, explica Mayara Rocha.

Para o grupo de chefs, o evento é uma oportunidade de sair das cozinhas e transformar vidas. A empresária e chef Di Oliveira está ansiosa para viver essa experiência. “Estamos tendo a oportunidade de realizar sonhos, de levar amor e carinho para essas pessoas que estão em uma situação de fragilidade. Agradeço muito pelo convite de abraçar essa campanha, que vem desafiar a criatividade e talento de todos nós, os chefs, mas ao mesmo tempo irá levar o sorriso para tantas pessoas que até já esqueceram da magia do Natal”, explica Di Oliveira. Para a chef Giuliana Ansiliero, essa é uma oportunidade de compartilharmos os sabores da nossa “casa” com as pessoas que estão passando necessidade.

Mobilização

A campanha Nosso Natal 2020 foi lançada no dia 11 de novembro e segue até o dia 18 de dezembro. Trata-se de uma ação social coordenada pela Subchefia de Políticas Social e Primeira Infância, conduzida pela primeira-dama Mayara Noronha Rocha.

A iniciativa conta com apoio de outros órgãos do GDF, com objetivo de integrar ações voltadas ao bem-estar das pessoas em situação de vulnerabilidade social no Distrito Federal, em celebração do Natal.

Para isso, outra ação da campanha é arrecadar doações de cestas de alimentos natalinos. As cestas reúnem 14 produtos previamente definidos e que irão compor o menu dos chefs. Os itens que devem compor as cestas são: arroz tipo 1, açúcar cristal, feijão, farinha de milho, farinha de mandioca, charque bovino, macarrão espaguete, molho de tomate, sal refinado, leite em pó integral, óleo de soja, sardinha em conserva, leite condensado e achocolatado em pó.

As doações poderão ser entregues nas administrações regionais ou na sede da Defesa Civil do Distrito Federal. Todas as arrecadações serão distribuídas em um único dia antecipando o Natal.

Campanha Nosso Natal 2020

Doação: Cesta natalinas de alimentos

Prazo: até 11 de dezembro

Pontos de arrecadação: Administrações Regionais e sede da Defesa Civil, localizada no SIA (SIA Trecho 6 Lotes 25/35 Edifício Excellence Business Center).

Produtos: arroz tipo 1, açúcar, feijão, farinha de milho, farinha de mandioca, charque bovino, macarrão espaguete, molho de tomate, sal refinado, leite em pó integral, óleo de soja, sardinha em conserva, leite condensado e achocolatado em pó.

As informações são da Agência Brasília