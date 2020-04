Campanha intensifica combate à dengue

PUBLICIDADE 

Nesta quarta-feira (22), a administração do Riacho Fundo I lançou a campanha Riacho + Limpo: Todos Contra a Dengue. A ação percorrerá todas as quadras da cidade nas próximas duas semanas, com diversas ações para combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya.

Com o apoio de agentes da Vigilância Ambiental em Saúde, cerca de 500 residências foram visitadas para conscientização neste primeiro dia. No total, mais de 10 toneladas de entulhos e inservíveis foram recolhidas.

Divididos em pequenos grupos para evitar aglomeração, os servidores distribuíram material informativo com os dias e horários de coleta do lixo. Limpezas em paradas de ônibus, terrenos baldios e lotes fechados também fazem parte da campanha de combate à dengue no Riacho Fundo I.

Luta de todos

A administradora Ana Lúcia Melo reforça que a luta contra a dengue precisa do envolvimento e união de todos. “Precisamos do apoio da população para vencermos essa luta. A limpeza e a fiscalização do acúmulo de água nas casas pelos moradores são de extrema importância”, acrescentou.

A campanha Riacho + Limpo: Todos Contra à Dengue segue até o início de maio. Nesse período, solicitações para recolhimento de entulhos e inservíveis podem realizadas por meio do WhatsApp da Administração do Riacho Fundo I: (61) 9 9125-9584.

Com informações da Agência Brasília