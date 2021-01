Campanha com ações de combate ao coronavírus destinou R$ 3 milhões para o DF

PUBLICIDADE

Desempenhando uma série de ações no combate e prevenção ao novo coronavírus, a campanha Proteja e Salve Vidas da Fundação Banco do Brasil destinou, ao Distrito Federal, recursos para mais de 58 instituições. Elas receberam recursos para aquisição de alimentos e produtos de limpeza e higiene, com valor investido nas ações de R$ 3,1 milhões. Até o momento, 127 mil pessoas foram impactadas, com atendimento a 34 mil famílias em situação de vulnerabilidade social que receberam em doações 680 toneladas de alimentos e 170 mil itens de higiene e limpeza.

A ação apoia entidades privadas sem fins lucrativos de assistência social e de saúde. As regiões administrativas atendidas são:

Candangolândia

Ceilândia

Estrutural

Gama

Guará

Itapoã

Núcleo Bandeirante

Paranoá

Planaltina

Pôr do Sol

Recanto das Emas

Riacho Fundo I e II

Samambaia

Santa Maria

Sol Nascente

São Sebastião

Taguatinga

Varjão

A Caritas Arquidiocesana de Brasília recebeu o investimento de R$ 110 mil para realizar doações de cestas de alimentos e materiais de higiene para 4 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social no Distrito Federal.

“Acreditamos que neste momento é necessário colocar nossas estruturas a serviço das pessoas que mais precisam e criar parcerias que possam ajudar os brasileiros a serem sujeitos da própria história. Nosso agradecimento à Fundação Banco do Banco do Brasil e sua contribuição com 1 mil cestas básicas, que foram distribuídas nas Regiões administrativas Sol Nascente e Recanto das Emas. Envolvemos a comunidade local, congregações ali existentes, igrejas e pastorais sociais de várias denominações. As cestas foram adquiridas nos mercados da própria região dinamizando e fortalecendo o comercio local e promovendo a integração dos proprietários com a comunidade”, destaca Paulo Henrique de Morais, diretor executivo da Cáritas Arquidiocesana de Brasília.