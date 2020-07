Caminhão capota no Paranoá e motorista fica ferido

PUBLICIDADE

Um caminhão capotou na DF-250, Km 12, no Paranoá, antes da ponte do Rio São Bartolomeu no início da tarde desta segunda-feira (27), por volta de 14h49. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e mobilizou cinco viaturas, um helicóptero e 24 militares para atender a ocorrência.

O motorista do caminhão Scania R124, Ruda Lins dos Santos, 32 anos, foi atendido e transportado pelo Resgate 02 para o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF) consciente, orientado, estável e com suspeita de fraturas nas costelas e no braço direito, além de escoriações pelo corpo.

O motorista trafegava no sentido Paranoá – Planaltina e, após o acidente, permaneceu preso as ferragens do caminhão, sendo resgatado pelas equipes do 10º Grupamento de Bombeiro Militar – Paranoá, Grupamento de Busca e Salvamento e Grupamento de Aviação Operacional. A tripulação também era integrada por médico e enfermeiro do SAMU.

O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) após o socorro e o trânsito foi interrompido durante o atendimento.

