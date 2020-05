Câmara aprova emenda para regularizar assentamento 26 de Setembro

PUBLICIDADE 

Nesta sexta-feira (8) a emenda de autoria das deputadas Federais Celina Leão e Flávia Arruda, que busca regularizar a área do assentamento 26 de Setembro, do Distrito Federal, foi apresentada na Câmara dos Deputados e aprovado no fim da tarde.

A medida é apontada como necessária para regularização fundiária do assentamento, situado na área 2 da Flona. A emenda deixou clara a conservação do meio ambiente.

Atualmente, cerca de 30 mil família estão na área a espera de instrumentos públicos, como infraestrutura, escolas, postos de saúde e postos policiais.

Assista no vídeo a defesa da deputada Celina Leão: