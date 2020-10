Caesb convoca para atualização de cadastro

PUBLICIDADE

Para garantir a atualização dos dados dos clientes, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) está notificando 20 mil usuários por meio de comunicados distribuídos aos imóveis pelos leituristas (confira abaixo). O cadastro da companhia prevê que os clientes atualizem dados pessoais como CPF ou CNPJ, documento pessoal digitalizado, telefone, e-mail, além de documentos que comprovem a posse, propriedade ou ocupação do imóvel (confira a lista completa dos documentos).

Há sete anos, a Caesb realiza essa atualização de forma contínua para que os clientes possam receber benefícios sociais a que têm direito, já que a tarifa social e outros programas estão diretamente relacionados ao CPF ou ao CNPJ dos usuários. A atualização também é necessária para evitar a suspensão no fornecimento de água.

O superintendente de Comercialização da Companhia, Diego Rezende Ferreira, explica que a atualização cadastral é necessária para que o usuário, de fato, tenha um comprovante de seu vínculo com o imóvel e facilite a comprovação de residência e solicitação de serviços ao longo do tempo.

“Desde a publicação da Resolução nº 14, da Adasa, em outubro de 2011, o vínculo da Caesb com os usuários passou a ser por meio da relação contratual entre pessoa física ou pessoa jurídica. Mas, como a quantidade de usuários vinculados à Companhia é superior a 700 mil, alguns usuários ainda não atualizaram o cadastro”, resume Diego.

A atualização cadastral pode ser feita após cadastro prévio no site da Caesb. Na sequência, deve ser acessado o Autoatendimento, clicando em “Alteração do Titular da Conta”. Também é possível atualizar os dados pelo App da Caesb, em “Alterar Titularidade”, pela Agência Virtual, por meio do e-mail [email protected], e nas unidades do Na Hora de Ceilândia, Riacho Fundo, Taguatinga e Gama, por meio de agendamento prévio, no site da Caesb.

Durante a pandemia, os escritórios de atendimento se encontram fechados por medidas de segurança, mas tão logo seja retomado o atendimento presencial, a atualização cadastral também poderá ser realizada nos escritórios regionais.

Débitos

Caso o cliente possua débitos, eles deverão ser negociados para efetuar a atualização cadastral. O usuário pode parcelar as contas em aberto pelo site www.caesb.df.gov.br, via Autoatendimento, ou presencialmente nas unidades do Na Hora de Ceilândia, Riacho Fundo, Taguatinga e Gama, por meio de agendamento prévio, no site da Caesb. Para o parcelamento, o consumidor deve levar cópia e original dos documentos pessoais e dos documentos de propriedade ou posse do imóvel. Caso o consumidor tenha dúvidas quanto à autenticidade do comunicado enviado, pode entrar em contato pelo telefone 115.

As informações são da Agência Brasília