BRB lança linha de crédito para condomínios

Nesta quinta-feira (26) o Banco Regional de Brasília (BRB) lançará uma linha de crédito para que condomínios possam fazer restauração de suas construções, como paredes e fachadas. A ideia da linha nasceu de uma reunião entre o deputado federal Luis Miranda (DEM/DF) e a direção do BRB.

Como muitos prédios foram construídos ainda no início de Brasília, o concreto está velho, já que possui vida útil de sessenta anos. Esse foi o principal argumento para realizar a concessão do crédito.

Segundo o parlamentar, foi encaminhado um ofício em agosto deste ano ao BRB. Nele, o parlamentar pede a criação de um produto resolvendo o problema dos prédios de Brasília que fizeram aniversário junto com a capital.

“Os condomínios têm que juntar dinheiro para conseguir contratar uma empreiteira para a revitalização. Eles precisam de taxa extra, o que acaba demorando anos. As tragédias não esperam”, argumenta o deputado.

Entenda

Uma medida como essa poderia ter evitado, por exemplo, o desabamento de uma garagem de um prédio residencial, na Quadra 210 da Asa Norte, em fevereiro de 2018. À época, o piso cedeu e esmagou 23 veículos que estavam estacionados. Só depois de dois anos desse episódio a garagem foi reconstruída e com um custo de aproximadamente R$ 2 milhões. Todo o montante foi arcado pelos moradores por meio do pagamento de taxas extras.

Segundo informações do deputado, os condomínios que aderirem ao crédito do BRB pagarão com sua carteira de recebíveis e com juros baixos. Os detalhes do empréstimo serão dados no evento de lançamento.