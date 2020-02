BRB assina cooperação com Sesc e Senac em Minas Gerais

PUBLICIDADE 

No dia seguinte ao chegar em Tocantins, o Banco de Brasília (BRB) assinou, nesta terça-feira (18), um termo de cooperação com o Serviço Social do Comércio (Sesc) e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) de Minas Gerais (MG).

Dessa maneira, o BRB terá maior presença no estado, o que faz parte do projeto de expansão nacional e fortalecimento da instituição como banco de desenvolvimento econômico, social e humano. Além do Distrito Federal, o BRB está presente em nove estados: Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Piauí e Tocantins.

A parceria com o Sesc e o Senac de Minas Gerais prevê uma maior proximidade do Banco de Brasília com as empresas dos setores de comércio, serviços e turismo do estado. Serão oferecidas, ainda, condições especiais em serviços e produtos financeiros para os funcionários de ambas instituições. Além disso, o banco terá, também, uma estrutura de atendimento em Belo Horizonte, já que o banco já possui uma agência em Unaí.

Desde setembro, o banco tem firmado parcerias com diversos setores econômicos como parte de sua estratégia de expansão nacional. A ênfase tem sido nas regiões Centro-Oeste e Nordeste. Acordo semelhante ao assinado nesta terça-feira já foi estabelecido com a Confederação Nacional do Comércio (CNC) e com a Fecomércio do DF, do Piauí e de Tocantins.

“Trabalhamos para transformá-lo em banco de fomento, de desenvolvimento econômico e social”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Ele reforça que o planejamento do BRB em 2020 é focado na expansão nacional por meio de importantes parcerias, além do lançamento, nos próximos meses, do Banco Digital.

Com informações da Agência Brasília