Brasiliense é selecionado para imersão em programa de engenharia aeroespacial nos EUA

O estudante brasiliense de 17 anos, Wanghley Soares, que cursa o 3º ano de Informática na modalidade integrada do Instituto Federal de Brasília (Campus Brasília), recebeu uma bolsa do Programa Junior Achievement (JA) para estudar no programa de Engenharia da Delta Airlines.

Entre os critérios para seleção, o candidato deve ser estudante do ensino médio e ex-aluno da JA, ter excelente desempenho acadêmico e fluência em inglês. O aluno foi selecionado junto com mais dois brasileiros.

O estudante integra, hoje, o Núcleo de Ex-Achievers (Nexa), e concorreu com mais de 900 candidatos de todo o país. Ele credita a aprovação ao bom desempenho acadêmico, curriculum e participação em pesquisas. “Além disso, destaco também a minha resiliência como fator para aprovação, pois nunca desisti”, relatou o discente.

A imersão de sete dias no programa de engenharia aeroespacial prevista para junho deste ano, na National Flight Academy, nos EUA, vai permitir que os selecionados aprofundem conteúdos relacionados à ciência, tecnologia, engenharia, matemática e habilidades de comunicação através de vários aspectos da aviação, desde criação de planos de voo até o aprendizado sobre carreiras de manutenção de aeronaves, além de técnicas de aviação por meio de simuladores de pilotagem, com o aprendizado de noções de aerodinâmica, meteorologia e comunicação.

O jovem nunca viajou para o exterior e as expectativas são as melhores possíveis. “É tudo uma nova realidade para mim, espero relacionar a computação e a aviação por meio da ciência e com isso me aprimorar e capacitar para atuar nessa área”, completou o aluno.

A JA é uma das maiores organizações sociais incentivadoras de jovens do mundo, estimulando e desenvolvendo estudantes para o mercado de trabalho através do método “Aprender-fazendo”. Os programas de educação da JA são baseados em três pilares de atuação: Preparação Para o Mercado de Trabalho, Empreendedorismo e Educação Financeira, que preparam jovens para o futuro em uma economia globalizada, ensinando-os a ingressar em carreiras de sucesso.