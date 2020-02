BR-020 registra três acidentes próximos um ao outro

PUBLICIDADE 

A via BR-020 registrou, na manhã desta terça-feira (25), três acidentes. As colisões aconteceram próximas uma a outra, na altura do residencial DVO, sentido Planaltina. No entanto, elas não têm ligação entre si.

Duas carretas e um carro de passeio protagonizaram os acidentes. Um dos caminhões transportava ração bovina; o outro levava móveis residenciais para realizar uma mudança. Um dos veículos veio a capotar; os outros, não.

Houve duas vítimas, mas as escoriações foram leves. Elas foram levadas ao Hospital Regional de Planaltina (HRP).

