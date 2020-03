Bombeiros resgatam cadela amordaçada com fita isolante

PUBLICIDADE 

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) resgatou, na manhã desta terça-feira (10), uma cadela da raça pitbull em situação de risco. A ocorrência foi registrada na área verde da CLN 05, no Riacho Fundo I.

Segundo os bombeiros, uma mulher, muito angustiada com a situação do animal, acionou a corporação. Chegando ao local, os militares encontraram a cadela com muita fita isolante presa no focinho e na boca, de modo a amordaçá-la.

O animal aparentava ser bem criada, mas estava fraca e cansada por conta da mordaça. Os bombeiros a levaram para um quartel, onde a fita isolante foi retirada por um bombeiro que também é veterinário. Em seguida, ela comeu e bebeu água. Veja o momento em que os bombeiros cortaram a mordaça:

Não há informações sobre possíveis suspeitos de terem colocado a fita isolante no animal. Agora, os bombeiros aguardam a chegada do dono da cadela ao quartel. Caso ninguém a busque, ela será levada à Zoonoses.