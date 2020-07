Bombeiros encontram corpo boiando no Lago Paranoá

PUBLICIDADE

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) encontrou neste sábado (18) o corpo de um homem, já sem vida, no Lago Paranoá, próximo à Ponte JK.

Os bombeiros foram ao local considerando a possibilidade de se tratar de um afogamento, mas a vítima já estava sem sinais vitais quando os militares chegaram. 21 profissionais foram empregados nas buscas.

Há a suspeita de que o corpo encontrado seja de um homem que teria desaparecido no Lago na última terça-feira (14). No fim daquela tarde, os bombeiros foram acionados, mas encerraram as buscas na quinta (16), achando tratar-se de um alarme falso.

Não é possível afirmar se o corpo encontrado neste sábado é o mesmo da ocorrência de terça-feira, tampouco se houve, de fato, um desaparecimento na terça. A Polícia Civil deve investigar o caso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE