Bombeiros do DF retornam após missão em Corumbá (MS)

PUBLICIDADE

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) recebeu, na madrugada deste domingo, a equipe enviada para a Força Tarefa – Corumbá/MS. Os cinquenta bombeiros militares atuaram no combate aos incêndios florestais na região de Corumbá e Costa Rica, no Mato Grosso do Sul, no Pantanal Matogrossense.

Segundo o CBMDF, a equipe foi dividida em duas: vinte e dois militares combateram em Costa Rica e vinte oito em Corumbá.

Na Costa Rica a vegetação é composta basicamente por cerrado, ficando a dificuldade por conta do calor, com temperaturas superiores a 40º Celsius. Em Corumbá, além do calor, o bioma impôs uma dificuldade maior, com vegetação mais fechada, dificultando o manuseio de ferramentas, principalmente o abafador.

A partida da equipe ocorreu às 11h de ontem (24), em uma cerimônia que estavam presentes o Secretário do Meio Ambiente, Secretário de Segurança Pública, Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul, Comandante da Força Tarefa enviada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Paraná e outras autoridades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Comando do CBMDF ressalta que todos os militares foram voluntários para a missão e parabeniza a equipe chefiada pelo TenCel Fabiano Medeiros, além de agradecer o apoio, a pronta resposta ao chamado deste Comandante, a abnegação de se afastarem de suas famílias e a excelência no serviço prestado, honrando ainda mais nossa Corporação.