Boa ação: empresa compra material escolar de filhos de colaboradores

PUBLICIDADE

Mesmo com a chegada da vacina contra o novo coronavírus no Brasil, a grande parte da população ainda não pode ser imunizada e, por isso, pais e responsáveis têm se desdobrado para irem até as papelarias fazerem as compras do material escolar, evitando aglomerações, respeitando regras sanitárias e, claro, de olho nos preços para economizarem o quanto for possível.

Pelo 13º ano, o Grupo Sabin, presente em 12 estados brasileiros e no Distrito Federal, vai realizar a compra de material escolar para os filhos de seus colaboradores. Neste ano atípico, esse benefício tornou-se ainda mais valioso.

A empresa de medicina diagnóstica oferece a todos os colaboradores a opção de receber os materiais diretamente em suas residências ou de realizar apenas a retirada na papelaria, evitando aglomeração na hora de adquirirem os itens.

O benefício, tem o intuito de ajudar seus colaboradores a economizarem tempo e recursos na busca pelos itens escolares.

A gerente de Desenvolvimento Humano e Organizacional do Sabin, Karine Hepp Guimarães, explica que o bem-estar dos colaboradores é uma das prioridades da empresa. “O EducaSabinAção, assim chamado pelo grupo, foi pensado para que nossos colaboradores possam desfrutar de mais tempo com a família e contar com a ajuda da empresa para efetuar negociações na compra desses materiais. Quando temos um colaborador satisfeito e feliz, temos maior engajamento”, explica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A negociação que o Sabin realiza diretamente com fornecedores e empresas responsáveis pelos itens da lista rendem descontos de, em média, 30% e o valor pode ser parcelado em até quatro vezes sem juros no contracheque.