Bispo Renato é exonerado nesta sexta-feira (4)

PUBLICIDADE

O secretário de Relações Parlamentares do Governo do Distrito Federal, Bispo Renato, foi exonerado do cargo seis meses após ser nomeado. A decisão foi publicada por meio de edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) nesta sexta-feira (4)

Ele era o responsável por cuidar de assuntos com os distritais desde fevereiro. Após sua exoneração ele foi nomeado para a Administração Regional de Taguatinga. Veja:

“EXONERAR, por estar sendo nomeado para outro cargo, RENATO ANDRADE DOS SANTOS do Cargo de Natureza Política, Símbolo CNP-03, SIGRH 17000000, de Secretário de Estado, da Secretaria de Estado de Relações Parlamentares do Distrito Federal.

EXONERAR GERALDO CÉSAR DE ARAÚJO do Cargo de Natureza Política, Símbolo CNP-04, SIGRH 07400086, de Administrador Regional, da Administração Regional de Taguatinga do Distrito Federal.

NOMEAR RENATO ANDRADE DOS SANTOS para exercer o Cargo de Natureza Política, Símbolo CNP-04, SIGRH 07400086, de Administrador Regional, da Administração Regional de Taguatinga do Distrito Federal.”

Conforme revelado anteriormente pelo Jornal de Brasília, a retirada do secretário foi uma das condições impostas pelo Centrão para que o bloco auxilie o Executivo local a “amenizar os impactos” de uma possível instalação da CPI da Saúde, que deve ser levado a consulta do plenário pelo presidente da Casa legislativa, Rafael Prudente (MDB), ainda na última terça-feira (1º).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A mudança do articulador foi tratada em duas reuniões, que aconteceram na quinta-feira (27) e nesta segunda-feira (31), entre representantes palacianos (secretários Gustavo Rocha (Casa Civil) e Celina Leão (Esporte e Lazer)) e deputados distritais do Centrão e da base aliada. Vale ressaltar que, na semana passada, o ainda secretário Bispo Renato chegou a telefonar para alguns distritais se despedindo da função.