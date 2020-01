Biblioteca Nacional de Brasília recebe evento literário neste sábado

PUBLICIDADE 

Neste sábado (4), das 10h às 12h, na Biblioteca Nacional de Brasília(BNB), o Sindicato dos Escritores do Distrito Federal (Sindescritores) realiza o projeto “Histórias na Biblioteca – Especial de Férias”. Para as crianças, o evento contará com contação de histórias e bate-papo com escritores. Já os adultos podem participar de um debate literário.

“Todo o primeiro sábado de cada mês, desde novembro do ano passado, o Sindescritores realiza – por meio de parceria com a Biblioteca Nacional de Brasília e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa – de eventos de formação de público leitor no intuito de aproximar brasilienses e turistas de autores do DF. Isto integra a celebração de nosso 40 anos, iniciada no ano passado”, revela o presidente do Sindescritores, Marcos Linhares.

Infantil

No espaço infantil, a escritora Débora Bianca apresentará seu livro “A Mala Mágica de Filó”. José Wrigell estará com as suas obras “Óculos do Papai” e “O Sumiço do Tatu”. Também será ministrada uma oficina sobre imaginação e criatividade na criação de histórias.

Jovens e Adultos

No auditório da BNB, os autores Gilbson Alencar, Verônica Vincenza e Augusto Niemar debaterão “O que é e para que serve a poesia”.

Serviço:

Histórias na Biblioteca – Especial de Férias

Data: 4 de janeiro de 2020

Horário: das 10h às 12h

Local: Biblioteca Nacional de Brasília

Com informações da Agência Brasília