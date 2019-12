Bartolomeu Rodrigues é nomeado o novo secretário de Cultura do DF

PUBLICIDADE 

O jornalista Bartolomeu Rodrigues foi nomeado o novo chefe da Secretaria de Cultura do DF. A decisão foi publicada no Diário Oficial do DF (DODF) na última quinta-feira (19).

Bartolomeu foi convidado pelo governador Ibaneis Rocha. Ibaneis e o jornalista são amigos pessoais.

A pasta tem um novo secretário após a exoneração de Adão Cândido. A gestão de Cândido, que teve início em janeiro de 2019, foi marcada pelo cancelamento do edital do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) para a destinação da verba para reformas do Teatro Nacional Claudio Santoro.

Por meio de nota, Adão Cândido agradeceu a oportunidade concedida por Ibaneis. “Acredito que realizamos grandes ações em defesa das políticas públicas culturais e do patrimônio neste período e tenho a certeza de que a população do Distrito Federal irá colher os frutos deste trabalho”, afirmou.