Barragem de Santa Maria transbordou por causa das chuvas

Nesta quinta-feira (27), a Barragem de Santa Maria transbordou. O volume utilizável de água da barragem é de 45,5 milhões de m³. Responsável por 27% do abastecimento da capital, o Sistema Santa Maria (Santa Maria/Torto) tem uma vazão de 1.470 L/s de água. Em decorrência das fortes chuvas no DF este ano, o extravasamento aconteceu mais cedo do que em 2019, quando o fenômeno ocorreu em 17 de maio.

“É uma excelente notícia para a população do Distrito Federal e especialmente para a Caesb, porque Santa Maria tem sido utilizado como uma reserva técnica para o período de estiagem. Por isso, a importância de ter atingido 100% de sua capacidade”, afirmou o diretor de Operação e Manutenção da Caesb, Carlos Eduardo Borges.

A água excedente do reservatório Santa Maria segue para o córrego Três Barras. De lá, se junta com o Ribeirão Tortinho, formando o Ribeirão do Torto, onde há captação da Caesb. No auge do período de estiagem, em novembro de 2017, o Santa Maria chegou à cota de 1.064,17 m, ou seja, 21,6% do seu volume útil.

A Barragem de Santa Maria está localizada dentro do Parque Nacional de Brasília e faz parte das bacias do Paraná, Paranaíba e Corumbá. Essa barragem possui um espelho d’água de 7,65 Km2 e uma área de drenagem de 101 Km2. Por ser uma água de excelente qualidade, a Caesb realiza o tratamento dessa água com poucos elementos químicos.

Com informações da Agência Brasília