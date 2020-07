Avó da primeira-dama está entubada em estado grave no HRSM

PUBLICIDADE

A avó da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, está entubada e se encontra na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) em estado grave. Maria Aparecida Firmo Ferreira, de 79 anos, confirmou o diagnóstico de coronavírus na última quinta-feira (2).

A idosa já havia sido transferida do Hospital Regional de Ceilândia (HRC) para o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) na última quarta-feira (1º).

De acordo com a idosa, ao sair para comprar remédios pela manhã de quarta, ela passou mal e caiu em uma das ruas do Sol Nascente, onde mora. Um vizinho a encontrou desacordada e a socorreu. Com falta de ar, foi levada ao HCM, onde foi internada e realizou o teste do novo coronavírus.

Moradora do Setor Habitacional Sol Nascente, a avó de Michelle Bolsonaro tem problemas cardíacos e sofre de mal de parkinson.

