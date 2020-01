Autoridades começam as visitações das áreas para o projeto Estação Cidadania

PUBLICIDADE 

O ministro da Cidadania Osmar Terra e o senador Izalci Lucas (PSDB/DF) visitam nesta segunda-feira (20) a região administrativa do Sol Nascente para fazer o reconhecimento do terreno onde será construída a primeira unidade do projeto “Estação Cidadania” no Distrito Federal. A Estação Cidadania do Sol Nascente será custeada com recursos do Ministério. Outras oito estações serão erguidas no DF graças às emendas destinadas pelo senador Izalci.

O programa Estação Cidadania é voltado para a promoção do desenvolvimento social em regiões carentes, por meio da construção ou a adaptação de espaços físicos onde a população terá acesso a atividades esportivas, de lazer e cultura. O objetivo do governo é proporcionar às comunidades atendidas o acesso a serviços e projetos intersetoriais.

Para o senador Izalci Lucas, a iniciativa ajudará no desenvolvimento social do Distrito Federal. “Conseguimos um terreno no Sol Nascente, para instalação da Estação Cidadania, que ao ser concluída, será de grande importância para aquela área, levando cultura, esporte, lazer e educação para os moradores do local”, afirma o parlamentar.

Além de fazer o reconhecimento do terreno, o ministro Osmar Terra revelou ao senador que quer conversar com algumas famílias sobre as mudanças no programa Bolsa Família que está passando por reformulação. “Vou aproveitar essa visita para colher algumas opiniões sobre o atual programa. Estamos trabalhando para melhorar o atendimento às famílias”, apontou o ministro.

Além do Sol Nascente, serão construídas Estações Cidadania no Arapoanga, Itapoã, Estrutural, São Sebastião, Samambaia, Porto Rico, Santa Maria e Estância de Planaltina. A visita está agendada para às 10h e o ponto de encontro será no Centro Olímpico do Parque da Vaquejada, na QNP 21, em Ceilândia.

SERVIÇO:

Visita do Ministro Osmar Terra e Senador Izalci no Sol Nascente

Dia: 20/01/2020 (segunda-feira).

Horário: 10h.

Local: QNP 21, Área Especial S/N, Centro Olímpico do Parque da Vaquejada, Ceilândia.