Aulas suspensas: startup brasiliense cria app para conectar alunos e professores

Durante a pandemia de coronavírus, que suspendeu as aulas presenciais em todo o Distrito Federal (DF), a startup brasiliense Colmeia, que conecta alunos e professores particulares, criou uma plataforma online para oferecer aulas de reforço. Antes da crise, as aulas eram presenciais, mas com o isolamento social, a demanda por atendimento virtual aumentou em mais de 50%.

É o caso do estudante Paulo André, que está no 9º ano do fundamental de uma escola particular de Taguatinga. Ele faz aulas de português com a Colmeia desde 2018, mas desde que começou a pandemia as aulas são online. Segundo a mãe, Maria Madalena, essa é uma ótima solução para o filho não perder o ritmo durante esse período de aulas suspensas. “Essa foi uma forma que encontramos para reforçar o estudo principalmente pelo fato de a escola estar fechada. Ele tem rendido bastante com as aulas e o conteúdo proposto”, conta.

Sthefani Silva é professora formada em Letras pela Universidade de Brasília (UnB). A parceria dela com a Colmeia iniciou em 2018, quando ela conheceu o aplicativo por meio de uma rede social e se interessou pelo produto informado. “Eu dou aula de língua portuguesa: gramática, literatura, redação, inglês com foco em metodologia ativa. Atendo alunos com idade escolar: 6 anos até os 18. Gostei bastante do app, é uma forma segura e prática de trabalhar especialmente agora com essa pandemia”, relata.

Os pais podem avaliar o currículo dos professores e escolher o que que mais lhe agradou. Segundo o CEO da Colmeia, Tiago Pigatto, todos os profissionais passam por uma seleção rigorosa de currículo, entrevista e avaliação de antecedentes criminais antes de fazerem parte do app. Outro aspecto importante é o pagamento, ele é feito via aplicativo, o que garante que o professor vai receber pelo serviço prestado. Após as aulas, os profissionais passam por uma avaliação e recebem uma nota.