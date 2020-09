Aulas presenciais: para Sinepe-DF, primeira semana correu dentro do previsto

PUBLICIDADE

No quinto dia após o retorno às aulas presenciais nas escolas particulares do Distrito Federal, o presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (Sinepe-DF), Álvaro Domingues, afirmou que tudo correu dentro do previsto.

Segundo ele, ao longo da primeira semana de volta às aulas as escolas estiveram “empenhadas em implementar o protocolo, fiscalizar toda a execução das etapas, com os estudantes compreendendo tudo que estava ocorrendo na sua classe escolar e participando deste processo”.

Com este retorno, Domingues explica que 60 escolas filiadas ao Sindicato e cerca de 100 não filiadas retomaram suas atividades, possibilitando que os alunos pudessem optar pelo ensino presencial ou remoto, que vinha sendo adotado desde o início da pandemia do novo coronavírus.

“Em geral estão 1/3 dos estudantes, ou menos que 30%, têm comparecido presencialmente e os demais têm recebido aprendizagem remota, conforme vínhamos fazendo até então”, explicou o presidente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Temos a dizer que, nesta semana, tudo correu normal, e pretendemos continuar com o mesmo rigor, com o mesmo empenho, ao longo das próximas semanas, permitindo que as famílias concluam que há segurança no espaço escolar tanto quanto no espaço residencial ou outros que a família também frequenta”, finalizou Domingues.