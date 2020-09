Auditores fiscais do DF participam de ações de salvamento no Pantanal

PUBLICIDADE

Na manhã desta quarta-feira (23), quatro auditores fiscais do Instituto Brasília Ambiental foram liberados para ir ao Pantanal e integrar um grupo de resgate , tratamento e encaminhamento adequado da fauna silvestre do local. Além disso, o órgão foi responsável pelo envio de suprimentos veterinários e de primeiros socorros, arrecadados de forma voluntária.

De acordo com o superintendente substituto de Fiscalização, Auditoria e Monitoramento do instituto (Sufam), Victor Assis Carvalho Santos, a força-tarefa interinstitucional é fundamental diante do cenário avassalador.

“Muitos animais morrem devido a queimaduras, inalação de fumaça, infecções, desidratação e inanição. Nossos companheiros de trabalho serão engrenagens importantes, em uma soma de esforços solidários dos diversos agentes da sociedade, para ajudar a salvar a fauna do Pantanal”, destacou o servidor da Sufam.

“Ajudar a quebrar esse ciclo de morte será a nobre missão desses servidores. Fica meu agradecimento ao apoio interno do órgão para que essa ajuda tão essencial fosse viabilizada”, acrescenta Assis.

O período previsto para operação é de 14 dias, que pode ser prorrogado a depender da situação local.

