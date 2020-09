Atravessar na faixa vai ficar mais seguro

PUBLICIDADE

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) deu início a implantação de uma nova sinalização horizontal nas adjacências das faixas de pedestres. O objetivo é colocar adesivos de advertência antes das faixas para alertar o condutor sobre a proximidade da travessia de pedestres. Nessa terça-feira (29), equipes do órgão sinalizaram uma faixa na Avenida Samdu, em Taguatinga.

De acordo com o diretor de Engenharia de Trânsito do Detran-DF, Pedro Paulo Gama, neste ano serão sinalizadas 60 faixas em todo o Distrito Federal. “Nossa expectativa é utilizar essa sinalização em locais de grande circulação de pessoas e veículos, com o objetivo de tornar as faixas mais visíveis aos condutores e promover mais segurança na travessia dos pedestres”, ressalta o diretor.

O Detran-DF vai utilizar 150 adesivos de sinalização de advertência, feitos de laminado elastoplástico, com dimensão de 3,66m x 1,77m. O material, que custa R$ 106,00 por metro quadrado, tem uma durabilidade média de três anos. A nova sinalização será implantada perto de faixas de pedestres não semaforizadas, em vias urbanas cujo asfalto esteja em boas condições e com prioridade para locais com grande movimento de pessoas, como nas proximidades de escolas, postos de saúde e estações do metrô.

Redução do número de pedestres mortos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 2020 o respeito ao pedestre na faixa completou 23 anos. A iniciativa consagrada em 1997 deu à capital federal destaque nacional de civilidade no trânsito. No ano anterior à implantação da sinalização, foram registradas 266 mortes de pedestres no trânsito do DF. Em 1997, esse número caiu para 202 pedestres mortos e, em 2019, para 85 óbitos. Se comparado a 1996, o ano passado registrou uma queda de 68% no quantitativo de pedestres vítimas fatais.

Segundo o diretor-geral do Detran-DF, Zélio Maia, o objetivo do adesivo de advertência é trazer mais um dispositivo que promova a segurança dos pedestres, “Essa gestão preza pela inovação na educação de trânsito e essa iniciativa é uma forma de resgatar o respeito ao pedestre na faixa”, afirma o diretor.

Agência Brasília